В Москве при обыске избит 21-летний студент, подозреваемый в экстремизме

В Москве при обыске избит 21-летний студент, инвалид третьей группы Дмитрий Бондарь. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН, видно, как сотрудники правоохранительных органов бьют Бондаря автоматами.

По словам матери подозреваемого, в результате у него отслоилась сетчатка глаза, и ему пришлось вызвать "скорую помощь" в здание Следственного комитета, куда его увезли на допрос.

По версии следствия, Бондарь является руководителем "нелегального крыла" некоего экстремистского сообщества, члены которого организовывали тренировки по боевой подготовке с использованием стрелкового оружия в районе озера Круглое в Московской области и на территории столичного парка "Лосиный остров".

В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что "созданное экстремистское сообщество отличалось дисциплиной, организованностью и сплоченностью, имело иерархию подчинения, правила взаимоотношений и поведения".

В свою очередь, сестра Дмитрия Бондаря рассказала, что он состоял в группе "Национальный блок" в социальной сети "ВКонтакте" и ездил с друзьями в парк на тренировки по страйкболу. В его доме при обысках нашли страйкбольный пистолет и муляж пневматического оружия.

Ранее СМИ сообщали, что ФСБ задержала 13 человек из некоей крупной националистической группировки. Их подозревают в нападении на людей с неславянской внешностью в Москве, Владимире и Рязани.

В сообщении на сайте ФСБ говорится, что "лидерами и членами группировки проводилась пропаганда националистической идеологии, на регулярной основе осуществлялась вербовка и психологическая подготовка, направленная на разжигание межрасовой розни".

Между тем, точное число участников "экстремистского сообщества" в постановлении о возбуждении уголовного дела не уточняется.