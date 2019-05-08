Россия выслала из страны двух шведских дипломатов. Об этом со ссылкой на МИД Швеции пишут местные СМИ. РИА "Новости" называет действия Москвы ответными мерами на то, что Стокгольм ранее отказался выдавать визы нескольким сотрудникам российского посольства.

Официального комментария со стороны МИД России пока не поступало. При этом в министерстве иностранных дел Швеции выразили сожаления в связи с действиями Москвы.

В конце прошлого года Россия также высылала шведского дипломата – тоже в ответ на отказ в выдаче виз сотрудникам посольства в Стокгольме. Причина в отказе до сих пор не известна, но западные СМИ неоднократно писали о возможном сотрудничестве российских дипломатов со спецслужбами.