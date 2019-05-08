Националиста Дёмушкина назначат чиновником в Барвихе

Националист Дмитрий Дёмушкин, в феврале этого года досрочно освободившийся из колонии общего режима, будет назначен заместителем главы администрации сельского поселения Барвихинское Московской области. Об этом он сам сообщил изданию РБК.

По словам Дёмушкина, он станет заместителем по широкому кругу вопросов – в частности, по экономике, культуре и спорту. "Уже завтра в 10 утра еду на совещание, планируем заняться сносом забора местного олигарха", – рассказал он.

Дёмушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения о своём назначении. Согласно документу, на котором пока нет печати и подписи, на пост его должен назначить исполняющий обязанности главы администрации Барвихи Андрей Ходырев. Дёмушкин будет получать оклад "специалиста второй категории в органах госвласти" с надбавкой "за особые условия труда".



Вместе с тем предыдущее руководство Барвихинского, а также руководство Одинцовского района Московской области считают Ходырева нелегитимным главой администрации – между ними уже несколько месяцев тянется конфликт, связанный с перестановками и назначениями чиновников в районе.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов заявил, что Демушкин попал в состав администрации Барвихинского незаконно. Он направил заявление в местную прокуратуру с просьбой провести проверку назначения и принять меры реагирования.