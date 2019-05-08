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Сын принца Гарри и его супруги Меган получил имя Арчи

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Британский принц Гарри и его супруга Меган назвали своего новорожденного сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Об этом сообщает Русская служба "Би-Би-Си".

Мальчик родился 6 мая. Сегодня герцог и герцогиня Сассекские впервые показали его публике, представ перед небольшой группой журналистов в одном из залов Виндзорского замка. "У него милейший характер, он очень спокойный. Он просто мечта", – сказала Меган о своем сыне.

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор седьмой в очереди на британский престол и восьмой правнук королевы Елизаветы Второй.

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