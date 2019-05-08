Определились финалисты Лиги чемпионов-2019

В финале Лиги чемпионов-2019 сыграют два английских клуба – "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Финал самого престижного европейского футбольного турнира пройдёт 1 июня в Мадриде.

"Тоттенхэм" вышел в финал, отыгравшись за счёт голов в гостях. При этом к перерыву ответного матча против амстердамского "Аякса" англичане по сумме двух игр проигрывали 0:3. Хет-трик, который позволил "Тоттенхэму" протий в финал, оформил бразилец Лукас Моура. Решающий гол был забит уже после последней – пятой – добавленной минуты матча.

"Аякс" на своём пути выбил из Лиги чемпионов действующего чемпиона "Реал Мадрид", а также туринский "Ювентус". Последний раз команда была в финале турнира в 1996 году, а становилась обладателем кубка – в 1995-м.

Ливерпуль вышел в финал, разгромив во вторник на своём стадионе Барселону со счётом 4:0. При этом после первого матча англичане проигрывали 0:3. Ливерпуль последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2005 году. "Тоттенхэм" чемпионом турнира ещё не был.