А стул казнить! Социальные сети о приговоре Мамаеву и Кокорину

Вчера стали известны приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первый получил полтора года колонии, второй одним месяцем меньше. С учётом того времени, которое оба футболисты провели в колонии, осталось 7,5 и 6,5 месяцев соответственно.

Николай Руденский:

В летопись это войдет как Кокорино-Мамаево судилище.

Алексей Табалов:

Приговор Кокорину и Мамаеву - бессмысленная и беспощадная жестокость.

Александр Кобринский:

Сегодняшний приговор Кокорину и Мамаеву - это некая иллюстрация работы российского "независимого" суда.

Напоминаю, что прокуратура запросила срок для подсудимых с учетом квалификации их действий по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вторая часть в суде рассыпалась (да это и любому нормальному человеку с самого начала было ясно, что не было там никакого "предварительного сговора"). Осталась первая - где наказание мягче.

И что же?

Суд, "забывая" об этом, аккуратно переписывает в приговор сроки, которые требовала прокуратура.

То есть, по сути, суд вынес приговор более жесткий, чем требовала прокуратура.

В 99% случаях такого рода назначается штраф или условное наказание. Но тут случай особый. Пострадали очень высокопоставленные чиновники!

Пусть Кокорин и Мамаев читают историю СССР и думают, что сделали бы с ними в 1930-е годы, если бы они тогда поколотили человека, руководящего созданием бронированного лимузина для первого лица государства!

Екатерина Винокурова:

Никакого ощущения справедливости от приговора нет. Есть наоборот ощущение, что не с теми в драку полезли, а сильные мира сего отомстили.



При этом Кокорина и Мамаева не одобряю.

Евгений Поддубный:



А всех за пьяную драку будут сажать в тюрьму на 1,6?

А если не всех, то по какой причине этих?



И еще вот это: «В ноябре 2012 года боец ММА Расул Мирзаев был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и получил два года тюрьмы».



Дефицит справедливости.

Алексей Андронов:

Ничего неожиданного в реальных сроках нет. И во всей ситуации тоже. Если называть вещи своими именами, это «избирательное правосудие».

Бить людей в барах – можно. Бить людей на пешеходных переходах – можно. Даже иностранных граждан. Бить государственных людей, чиновников – нельзя.

Василий Конов:

В сухом остатке, на мой взгляд, если бы вся четверка сразу признала вину, адвокаты не были бы столь агрессивны и не строили защиту на «тот первый начал», то все бы уже давно были на свободе (пример как себя правильно вести - Гулиев, на месте всё решил) и готовились бы к новому сезону. Но, увы, получили то, что получили. На мой взгляд приговор суровый и можно было не отправлять в колонию.

Тина Канделаки:



Разумеется, ни к чему этот показательный процесс не приведет. Судя по тому, как ребята себя вели во время заседаний, я не думаю, что кто-то из них поумнел или действительно раскаялся. Думаю, что, как и обычные граждане, они не особо верили в нашу уголовную систему до инцидента и тем более не верят в нее после. Система эта в целом куда больше про наказание, чем про исправление. И это огромная проблема.



Некоторые скажут, что решение суда будет сигналом для других спортсменов, но так ли это на самом деле? Аяз Гулиев не даст соврать — конечно, нет. Ему чуть больше повезло с потерпевшим, который согласился пойти на мировую, чтобы не встать в очередь на приговор.



К сожалению, правоохранительная система тоже не набрала себе очков на этом деле, хотя поначалу казалось, что есть все шансы. Реакция на приговор будет полярной, а это лучше всего говорит о том, что неприглядный статус-кво сохранится и впредь. Хулиганы будут хулиганить, потерпевшие — терпеть, а суд — соглашаться с прокурором по принципиальным вопросам.



Нельзя лишать людей шанса на исправление. Все просто — если государство не пропагандирует гуманизм своим примером, как оно может рассчитывать на милосердие собственных граждан?

Сергей Удальцов:

Не сомневался, что Кокорин и Мамаев получат реальные сроки, так как их дело имеет показательно-воспитательный характер для других. Сидеть им недолго, в СИЗО срок идет «день за полтора». Думаю, съездят в колонию на несколько месяцев, а там и освободятся

Кирилл Шулика:

В 2020 году уже смогут играть в футбол.

Незыгарь:



Теперь будет интересна дальнейшая история футболистов с зоны. Как клубы решат с контрактами?

С Мамаевым вроде расторгают, а вот с Кокориным вроде как нет.

Павел Пряников:

Футболистам Кокорину и Мамаеву дали год с небольшим колонии. А правильнее было бы такие небольшие сроки – до 5 лет – заменять штрафами и исправительными работами, а не СИЗО и колониями. Или ссылкой в «глубинную Россию» на пару лет.

Тех же Кокорина и Мамаева можно было приговорить к тому, чтобы они 2 года отчисляли из своих заработков в миллионы долларов 20%. Это были бы сотни тысяч долларов (десятки миллионов рублей). И хорошо бы создать специальный фонд, куда шли такие деньги – как раз на то, на что обычно собирают деньги благотворительные фонды: на детей и стариков, на операции, на экологию и т.д.

И давно пора штрафы назначать в зависимости от дохода человека, как при евросоциализме в Скандинавии. За одно и то же нарушение (например, превышение скорости на машине) пенсионер заплатит 500 рублей, офисный клерк 2 тыс., а бизнесмен или эстрадный юморист – 30 тыс. руб. И эти деньги тоже собирать в специальный благотворительный фонд.

Игорь Рабинер:

С Кокориным и Мамаевым поступили жёстко, но, по крайней мере, их не уничтожили. И это хорошо. Им и так уже мало не показалось. Семь месяцев (и ещё один точно, пока будет апелляция) в СИЗО - не тусовка в клубе "Эгоист", надо полагать. И сидят они не как Цеповяз, без крабов и икры.

То, что их не сотрут в пыль, стало ясно после того, как прокурор запросил 1,5 - 1,6, а не пять лет, которыми пугали адвокаты. Умные люди ещё тогда, когда им раз за разом отказывали в изменении меры пресечения, писали - все это делается не для того, чтобы им стало ещё хуже, а потому что в СИЗО день идёт за полтора. И когда им дадут срок, то они очень скоро получат право на УДО. Я не сильно в это верил, но оказалось - и вправду так. Судья к тому же переквалифицировала одну из статей, убрав абсурдное "по предварительному сговору".

Так что, может, в июне они уже будут на свободе и начнут готовиться к следующему сезону, чего им и желаю. Правда, Мамаев - непонятно где (и позицию Сергея Галицкого я прекрасно понимаю), а Кокорин с его коленом - непонятно как.

Как уже неоднократно говорил, не испытываю симпатий ни к одной из сторон этой истории - ни к обвиняемым, ни к потерпевшим. Понятно, что во многом это был показательный и даже показушный процесс, к юриспруденции в чистом виде имевший мало отношения. Но то, чем все заканчивается, вызывает ощущение хотя бы какого-то баланса.

Пять лет за такое были бы дикостью. Да и показания свидетелей оставляли немало вопросов - и хорошо, что процесс был открытым, и все публиковалось в СМИ.

Теперь же ребята получили такой жестокий урок, что, если имеют в голове хоть что-то, всю оставшуюся жизнь будут вести себя по-другому. И другие мажоры из разных сфер (кроме детишек крупных чиновников, которым в России спускали и будут спускать все) крепко задумаются на тему "гулять так гулять". Поймут, что вот такое, как с Кокориным и Мамаевым, по крайней мере, бывает. И не всегда запись можно выкупить и следы затереть.

Другое дело, что если бы им повезло попасть не на чиновника Пака, а на простого российского гражданина, вряд ли бы все последующее вообще произошло. Современная Россия остаётся современной Россией, и процесс Кокорина и Мамаева глобально её точно не изменит. И Цеповязы в другой реальности, где нет внимания сотен журналистов, останутся Цеповязами. Зато народ в очередной раз отвлекли и развлекли. Сериальчик-то долгий получился.

Кокорина с Мамаевым и Ко не стали добивать. Ну, хоть так. Если они сильные люди - в большой футбол вернутся. Стрельцов просидел на реальной зоне несравнимо дольше, а потом дважды был признан лучшим футболистом СССР.

Александра Гармажапова:

Отличные новости из Пресненского суда Москвы.

Я удовлетворена тем, что футболист "Зенита" Александр Кокорин, который оскорбляет человека из-за узкого разреза глаз и бьет его табуреткой по голове, приговорен к реальному сроку.

Полагаю, что это важный прецедент. У тебя могут быть миллионы долларов, которые хоть <задницей> ешь, у тебя могут быть тысячи фанатов (расистов, да-да), но если ты дебил, то ты окажешься за решеткой.

P.S. И обратите внимание, что Кокорин извинился и признал свою вину далеко не сразу. Чуть ли не до последнего доказывая, что Пак ему нагрубил. Ага, видимо, послал в свою Сызрань (прим.: ничего не имею против Сызрани) из-за голубых глаз.

Андрей Медведев:

Удивительно у нас работает судебная и следственная машина.Кокорину и Мамаеву полновесные сроки. А до этого полноценное заключение в СИЗО. Они, напомню, устроили драку и нанесли побои.

А вот другая история. В Подмосковье полицейские забили насмерть человека. Есть видео, как его убивают. Идёт следствие. Один подозреваемый в тюрьме. Двое под домашним арестом. Возможно потому, что убитый простой рабочий из Дагестана.

Вероятно, ключевые элементы в принятии решений, это не факты. А наличие чиновника и стула.

Пётр Акопов написал колонку для "Взгляда":

Конечно, дело Кокорина – Мамаева стало образцово-показательным – и в этом, естественно, есть и свои плюсы, и минусы. Плюсы понятны – общество увидело, что богатые и знаменитые не могут уйти от ответственности. Заключение под арест и жесткий приговор были в этом смысле абсолютно закономерны и правильны. Да, Кокорин и Мамаев получили по полной в том числе и для того, чтобы это стало «другим наукой», но тут им некого винить кроме самих себя.

А вот самому обществу и власти стоит задуматься и над другими уроками дела Кокорина – Мамаева. Главный из которых – чрезвычайно долгое следствие. Почему обвиняемые семь месяцев ждали приговора – в деле, в котором и расследовать-то особо нечего, почти все зафиксировано камерами наблюдения, есть все показания и признания? Подобная затяжка имеет сразу несколько вредных последствий.

Во-первых, непонятно, почему люди должны сидеть под следствием месяцами. Дело не только в правах человека. Если такое происходит со знаменитыми футболистами, то чему удивляться, когда незнаменитые подследственные проводят в СИЗО год-два, а то и больше. Сколько раз говорилось о необходимости сокращать сроки нахождения под следствием – и хотя подвижки есть, но они явно недостаточны. Что и показало дело Кокорина – Мамаева, и в этом тоже его большая польза.

Во-вторых, важна не форма, а суть – людям было важно увидеть, что нарушившие закон отвечают перед ним. То есть в деле Кокорина – Мамаева был важен не конкретный приговор даже и уж тем более не сроки их пребывания в СИЗО – важен сам факт наказания и его оперативность. То есть, если бы уже в январе они получили приговор даже в виде шести месяцев заключения, то это бы было воспринято обществом с куда большим удовлетворением, чем полтора года сейчас.

Потому что за семь месяцев ожидания приговора настроения стали меняться – одни поверили в то, что это заказное дело, другие стали объяснять всё личностью одного из потерпевших (чиновника из аппарата правительства), а многие и просто начали жалеть «погулявших пацанов». Эффект справедливости стал размываться и утрачиваться, а вместо него полезли прямо противоположные чувства, в том числе уже и к власти, которая якобы «несправедлива с ребятами». Вот к чему приводит «медленное правосудие».

Но при всем этом, значение дела Кокорина – Мамаева действительно велико. Оно может привести в чувство не только самих футболистов, но и всех тех, кто в самых разных формах проявляет «неуважение к обществу». Может – если, конечно, они смогут и захотят понять смысл происходящего. А если нет – то потом им не стоит удивляться и расстраиваться, как Кокорину и Мамаеву в зале суда.

Василий Уткин:



О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить. Это не смешно. Тюрьма - нет.

Впрочем, повод для шуток нашёлся. Суд постановил уничтожить орудие преступление - то есть, стул из "Кофемании", которым Кокорин ударил Дениса Пака.

Линор Горалик:

«Ведомости» сообщают, что «суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин избил Пака». Маловато как-то. И всех потомков этого стула до седьмого колена, я считаю.

Павел Аптекарь:

Суровее всех участников инцидента в кофемании суд наказал стул, приговорив его к смертной казни, хотя остальные получили полтора года и меньше. Отчего такая несправедливость, мебель сама бы Дениса Пака вряд ли бы ударила.

Инесса Землер:

Уничтожить деревянный стул??? Вау. Думаю, судье на пенсии будет что вспомнить как яркое и неординарное решение - звездный час в карьере. Ну и, конечно, хотелось бы посмотреть на казнь стула. Хоть одним глазком

Сергей Доренко:



Стул, которым били Пака не может не быть уничтожен. Он нарушил главное правило робототехники - он поднял ножку на человека. Разумеется, он мог бы сослаться на то, что был принуждён. И такое объяснение проканало бы в отношении какого-нибудь стула из шашлычной на рынке Садовод. Но это был стул из Кофемании! - стулоэлита России.

Выхода нет - он должен быть измельчён и превращён в щепу в машине по измельчению из фильма "Убойные каникулы"