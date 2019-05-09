В Москве проходит военный парад в честь Дня Победы. Без авиации

В Москве на Красной площади проходит военный парад, приуроченный к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Согласно заявлениям Министерства обороны, в нём принимает участие 130 тысяч человек, 130 единиц наземной военной техники. В шествии участвуют представители всех родов войск, Росгвардии и других силовых структур.

В этом году, как и в 2017, из-за неблагоприятных погодных условий отменена воздушная часть парада. Об этом сообщили федеральные каналы. Изначально планировалось, что над Красной площадью пролетят 56 самолетов и 18 вертолетов. Они возвращаются в пункты базирования.

5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" потерпел катастрофу самолёт "Аэрофлота", погиб 41 человек. В соцсетях после этого появились призывы отменить воздушную часть парада.

Среди новых образцов вооружения, которые впервые показывают на параде в этом году – автомат АК-12. Был заявлен модернизированный самолёт-локатор А-50У. Также в мероприятии участвуют российские лимузины Aurus, на которых по Красной площади передвигаются министр обороны Сергей Шойгу, который принимает парад, и главком Сухопутных войск.

В "Ростехе" ранее заявили, что участие в параде техники на новых платформах "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" должно продемонстрировать зарубежным партнёрам уровень российской оборонной промышленности и экспортный потенциал производимой в стране техники.

Вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибуне находится бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, после своей отставки объявленный Лидером нации (Елбасы).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на празднование Дня Победы в Москве в этом году не ждут приезда ни одного зарубежного лидера.

По данным СМИ, на празднование Дня Победы в Москве власти планировали потратить порядка 470 миллионов рублей – на 145 миллионов меньше, чем в прошлом году. Сообщалось, что 102 из них пойдут на разгон облаков. Самую большую сумму – 180 миллионов рублей – выделяют на перевозку военных.