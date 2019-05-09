Зеленский поздравил с 9 мая цитатой из "В бой идут одни старики"

На Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом. В ряде городов страны ожидаются акции под названием "Никто не забыт, ничто не забыто", фактически аналогичные российскому "Бессмертному полку". В Киеве с утра дежурят усиленные наряды полиции. В МВД Украины ранее заявляли, что будут противодействовать провокациям, и просили участников акций не использовать запрещённую коммунистическую символику и "георгиевские ленточки".

Участники акции дошли до парка Славы и возложили там цветы к мемориалу павшим.

В Киеве свою акцию проводят и противники "Бессмертного полка", которые утверждают, что это мероприятие является формой российской "гибридной агрессии". Они пришли со стилизованными портретами героев голливудских фильмов, назвав свою акцию "Бессмертный Грут", в честь героя комиксов Marvel. Активисты националистических организаций пришли с портретами Степана Бандеры и Романа Шухевича и вступают в словесные перепалки с участниками "Бессмертного полка".

С 2015 года 8 мая на Украине отмечается День памяти и примирения (при этом выходным днём остаётся 9 мая). С этим праздником поздравил страну избранный президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал в соцсетях своё фото с двумя участниками войны - 101-летним ветераном Красной армии, внук которого в 2014 году погиб в рядах украинских войск в Донбассе, и бывшей связной Украинской повстанческой армии. По словам Зеленского, единство всех украинцев является залогом мира.

9 мая Зеленский опубликовал в фейсбуке своё фото на могиле деда, ветерана войны. Он отметил, что для него 9 мая - день благодарности победившим нацизм, и подчеркнул вклад украинцев в победу и недопустимость её "приватизации". "Будем жить!" - завершил свой текст Зеленский цитатой из фильма "В бой идут одни старики".

​Президент Украины Пётр Порошенко в своём выступлении 8 мая подверг критике Россию, сравнив её политику с действиями гитлеровской Германии. Он также обвинил Москву в "приватизации" победы над нацизмом и заявил, что она не может быть поводом для того, чтобы водить "ряженые полки бессмертных" по всему миру. По словам Порошенко, Украина за последние годы выработала свои ритуалы празднования Дня победы, отличные от, как выразился Порошенко, "кремлёвского победобесия".

Как говорится на сайте президента Украины, 9 мая он вместе с ветеранами возложил цветы к Вечному огню в Киеве.

Поддерживаемые Россией сепаратисты в Донецке и Луганске 9 мая традиционно проводят парады. В городах Донбасса также проходит шествие "Бессмертный полк".