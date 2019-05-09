В столице штата Колорадо декриминализовали галлюциногенные грибы

В столице штата Колорадо Денвере декриминализовали галлюциногенные грибы. Владение псилоцибином будет переведено в разряд незначительных преступлений, которое должно занимать наименьший приоритет у полиции. Городское голосование за такой закон прошло во вторник, подсчёт результатов затруднился из-за почти равного числа голосов за и против инициативы.

За декриминализацию галлюциногенных грибов выступили 50,6 процента участников голосования, сообщает газета The Denver Post. Покупать, продавать и владеть наркотиком по-прежнему будет незаконно, но сторонники инициативы рассчитают, что закон снизит риск потребителям грибов быть пойманными.

Авторы инициативы настаивают, что грибы не несут общественной опасности и не вызывают или почти не вызывают привыкания. Противники закона настаивают, что декриминализация может увеличить употребление наркотиков в городе.

Денвер стал первым городом в Колорадо, где была декриминализована марихуана, напоминает The Denver Post. Однако полиция не прекращала пресекать связанные с ней преступления, до тех пор, пока наркотик не был легализован на территории всего Колорадо в 2012 году.

Псилоцибин — алкалоид, содержащийся в ряде грибов, и вызывающий у человека галлюцинации. Ряд научных исследований показывает, что наркотик может быть использован при лечении депрессии, не поддающейся медикаментозному лечению.