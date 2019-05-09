В Минске на митинг "Бессмертного полка" принесли портреты Сталина

В Минске около 500 человек 9 мая собрались на митинг "Бессмертный полк". Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, её участники пришли не только с портретами фронтовиков, но и с флагами СССР и БССР, потретами Сталина и даже Ленина (который умер за 17 лет до начала Великой Отечественной войны). На акции раздавали "георгиевские ленты".

Шествия не было, поскольку организаторы получили разрешение только на митинг.

Ранее власти запретили проведение "Бессмертного полка" в другом городе Белоруссии - Витебске.

По всей стране 9 мая проходят официальные мероприятия в честь дня Победы под девизом "Беларусь помнит". "В основу девиза легла традиция приносить на праздничные шествия в городах портреты героев, своих родных и близких,освобождавших Беларусь" - пишет агентство БЕЛТА. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно заявил, что формат российской акции "Бессмертный полк" является фактически повтором именно белорусской акции. Он заявил, что негативно относится к проведению в стране шествий "Бессмертного полка", поскольку в Белоруссии уже есть своя подобная акция.

Белоруссия три года находилась под нацистской оккупацией, за годы Второй мировой войны погибли миллионы её жителей.