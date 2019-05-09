9 мая в Казахстане: заблокированы сайты и соцсети, задержаны активисты

9 мая в Казахстане заблокировали доступ к ряду сайтов независимых от властей изданий, в том числе Радио Азаттык (казахской службы Радио Свобода). Позже днем пользователи соцсетей заявили об ограничении доступа к Фейсбуку и Инстаграму, к мессенджеру Телеграм и к сайту Youtube - пишет "Азаттык".
Причиной блокировок, очевидно, стали сообщения о намерениях сторонников оппозиции провести акции протеста против политики властей одновременно с поддерживаемыми властями акциями "Бессмертный полк".
К акциям протеста призывало запрещённое в стране движение Демократический выбор Казахстана. В ряде городов прошли пикеты оппозиции, в результате был задержан ряд активистов в Алма-Ате и столице страны Нур-Султане. Среди них есть журналист - корреспондент портала vlast.kz Данияр Молдабеков, которого силой усадили в полицейский автомобиль и доставили в отделение.
Съемочные группы "Радио Азаттык" отметили, что не смогли вовремя начать вести эфир из протестов в Алма-Ате, поскольку на месте происшествия была выключена мобильная связь.
- 1 мая в Казахстане прошли пикеты сторонников казахстанской оппозции, митинги разогнали сотрудники правоохранительных органов. Активисты указывали на необходимость освобождения политзаключенных и переноса назначенных на 9 июня выборов президента. По их мнению, после 30 лет беспрерывного правления Нурсултана Назарбаева, стране нужно больше времени на подготовку к выборам, чтобы создать условия для настоящей политической конкуренции.
- Шествия "Бессмертный полк" в День Победы, который отмечается в Казахстане 9 мая, организованы в Алма-Ате, Нур-Султане и ряде других городов.
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