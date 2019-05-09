Папа Римский предписал всем священникам сообщать о домогательствах

Папа Римский Франциск в четверг издал Апостольское послание - официальный документ Католической церкви - посвящённый борьбе с сексуальным насилием и домогательствами со стороны священников. В последние годы церковь сотрясали многочисленные скандалы, связанные с домогательствами к детям и попытками скрыть факты домогательств со стороны высокопоставленных церковных иерархов.

Папа ранее заявлял о необходимости бескомпромиссно бороться с этими явлениями. В феврале в Ватикане прошло первое в истории заседание кардиналов и других высокопоставленных церковных деятелей, посвящённое разработке мер по борьбе с домогательствами.

В новом документе всем священникам и монахам предписывается сообщать церковным властям обо всех случаях домогательств или попытках скрыть их. В нём также указывается, что священники должны соблюдать законы государств, где они служат, и уведомлять "компетентные гражданские власти" о нарушениях закона. Документ также предусматривает меры защиты тех, кто сделает такие сообщения, от преследований. Документ распространяется и на события, которые произошли в прошлом. Всем представителям церкви также предписано оказывать всю возможную поддержку и содействие предполагаемым жертвам домогательств. Комментаторы рассматривают новое апостольское послание как самую серьёзную за последнее время попытку выработать меры по борьбе с сексуальным насилием - не только по отношению к детям - в церкви.