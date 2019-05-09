В Новосибирске коммунисты открыли памятник Сталину

В Новосибирске 9 мая на территории обкома КПРФ открыли памятник Иосифу Сталину. Во двор регионального отделения компартии, где установили бюст, пришло около 200 человек, в основном старшего возраста, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии". Многие держали в руках портреты руководителя СССР в годы Второй мировой войны и красные флаги. В церемонии принял участие первый секретарь Новосибирского обкома, мэр города Анатолий Локоть.
"Под руководством Сталина советский народ победил фашистских оккупантов, восстановил страну после войны. Его заслуги громадны. И открытием этого памятника мы чтим генералиссимуса великой победы. И не дадим так называемым либералам переписывать нашу историю", - заявил градоначальник.
По словам собравшихся, политика, которую проводил Иосиф Сталин, способствовала процветанию СССР. А репрессии были необходимы, поскольку у советского государства было много врагов.
"Я, как и многие жители города, категорически против установки этого памятника, поскольку считаю Сталина преступником, по вине которого были убиты миллионы людей. Это просто позор для нашего города", - заявил корреспонденту “Сибирь.Реалии” гражданский активист Тимур Ханов, который провёл одиночный пикет рядом со зданием КПРФ.
Инициаторы установки монумента не исключают, что противники установки памятника советскому диктатору будут проводить акции протеста. По словам представителей регионального отделения компартии, территорию, на которой установили бюст, возьмут под круглосуточную охрану.
- 13 марта художественный совет Новосибирска окончательно утвердил установку памятника Сталину на терриитории обкома. Из 16 экспертов, присутствовавших на заседании, "за" высказалось 11 человек. По словам председателя худсовета, архитектора Александра Ложкина, это компромиссное решение, которое "позволит желающим возлагать цветы, и в то же время не будет оскорблять людей, считающих Сталина тираном".
- Инициативная группа добивалась установки памятника Сталину в Новосибирске с начала 2000-х годов. Для этого было собрано более 500 тысяч рублей.
- Ранее мэрия на своём сайте проводила обсуждение наиболее подходящего места для установки памятника. Поступило 155 положительных отзывов на предложение установить в городе бюст Сталина, и в 97 из них был абсолютно идентичный текст. Всего проект получил 243 отзыва: помимо положительных, было 85 отрицательных и три пустых. Более 11 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org против появления такого памятника.
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