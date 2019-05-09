В Новосибирске коммунисты открыли памятник Сталину

В Новосибирске 9 мая на территории обкома КПРФ открыли памятник Иосифу Сталину. Во двор регионального отделения компартии, где установили бюст, пришло около 200 человек, в основном старшего возраста, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии". Многие держали в руках портреты руководителя СССР в годы Второй мировой войны и красные флаги. В церемонии принял участие первый секретарь Новосибирского обкома, мэр города Анатолий Локоть. ​

"Под руководством Сталина советский народ победил фашистских оккупантов, восстановил страну после войны. Его заслуги громадны. И открытием этого памятника мы чтим генералиссимуса великой победы. И не дадим так называемым либералам переписывать нашу историю", - заявил градоначальник.



По словам собравшихся, политика, которую проводил Иосиф Сталин, способствовала процветанию СССР. А репрессии были необходимы, поскольку у советского государства было много врагов.

"Я, как и многие жители города, категорически против установки этого памятника, поскольку считаю Сталина преступником, по вине которого были убиты миллионы людей. Это просто позор для нашего города", - заявил корреспонденту “Сибирь.Реалии” гражданский активист Тимур Ханов, который провёл одиночный пикет рядом со зданием КПРФ. ​

Инициаторы установки монумента не исключают, что противники установки памятника советскому диктатору будут проводить акции протеста. По словам представителей регионального отделения компартии, территорию, на которой установили бюст, возьмут под круглосуточную охрану.

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