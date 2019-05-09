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Под Севастополем осквернили памятник погибшим в годы войны крымским татарам

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Под Севастополем в аннексированном Крыму осквернили памятник с именами крымских татар, погибших во годы Великой Отечественной войны.

​Памятник находится в селе Орловка, в ночь на 9 мая неизвестные разбили мраморные плиты с именами. Эти плиты были установлены несколько дней назад силами местной крымско-татарской общины. На них были написаны имена и фамилии 64-х погибших в годы войны, 57 из них были крымскими татарами.

Российские правоохранительные органы аннексированного Крыма на инцидент пока не отреагировали.

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