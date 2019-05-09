В Германии обеспокоены активностью "чеченской мафии"

В Германии чеченские преступные группировки доминируют во многих областях криминальной деятельности и действуют с крайней жестокостью. К такому выводу пришли правоохранительные органы страны, сообщает издание Spiegel Online. "Их всё чаще замечают в делах, связанных с убийствами", – отмечается в отчёте.

По данным полиции, преступники контролируют такие сферы криминальной деятельности, как незаконный оборот наркотиков, кражи, вымогательства и "коллекторская" практика. Также они стараются получать конфиденциальную информацию от местных правоохранительных органов – по примеру итальянской мафии. Некоторые охранные фирмы под контролем чеченских кланов получали заказы на охрану зданий полиции и спецназа, отмечают эксперты.

Расследование преступной деятельности чеченских группировок осложняется "тесной сплочённостью" внутри диаспоры. Это, как указывают правоохранители, значительно затрудняет вербовку информаторов и внедрение агентов. К тому же связь этнической группы внутри страны и за рубежом используется преступными группировками и подозреваемыми в терроризме.

Осложнена и депортация преступников – даже если их вина доказана. В отчёте полиции указано, что за время анализа действий "чеченской мафии" из страны не выслали ни одного из её членов, который был признан особо опасным.