В Германии обеспокоены активностью "чеченской мафии"

В Германии чеченские преступные группировки доминируют во многих областях криминальной деятельности и действуют с крайней жестокостью. К такому выводу пришли правоохранительные органы страны, сообщает издание Spiegel Online. "Их всё чаще замечают в делах, связанных с убийствами", – отмечается в отчёте.
По данным полиции, преступники контролируют такие сферы криминальной деятельности, как незаконный оборот наркотиков, кражи, вымогательства и "коллекторская" практика. Также они стараются получать конфиденциальную информацию от местных правоохранительных органов – по примеру итальянской мафии. Некоторые охранные фирмы под контролем чеченских кланов получали заказы на охрану зданий полиции и спецназа, отмечают эксперты.
Расследование преступной деятельности чеченских группировок осложняется "тесной сплочённостью" внутри диаспоры. Это, как указывают правоохранители, значительно затрудняет вербовку информаторов и внедрение агентов. К тому же связь этнической группы внутри страны и за рубежом используется преступными группировками и подозреваемыми в терроризме.
Осложнена и депортация преступников – даже если их вина доказана. В отчёте полиции указано, что за время анализа действий "чеченской мафии" из страны не выслали ни одного из её членов, который был признан особо опасным.
- В течение года эксперты отдела по борьбе с организованной преступностью Федерального ведомства криминальной полиции (BKA), представители Федеральной разведывательной службы (BND), таможни, Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) анализировали информацию о чеченском криминальном сообществе.
- Согласно результатам проведенного анализа, именно в Германии сосредоточена большая часть чеченской диаспоры в Европе. BAMF насчитало в Германии до 50 тысяч выходцев с Северного Кавказа, около 80% из них – чеченцы.
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