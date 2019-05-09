Эстония напомнила о территориальных претензиях к России

Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории, заявил министр внутренних дел республики Март Хельме. По его словам, Москва "не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос". Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Эстония готова ждать разрешения территориального вопроса в рамках международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", – добавил Хельме. Он не уточнил, о каких территориях говорит. Но, как пишет ТАСС со ссылкой на российский дипломатический источник, речь может идти об Ивангороде, а также части Печорского района.

Тему территориального спора с Россией министр внутренних дел Эстонии затронул после вопроса журналистов о предстоящем визите в страну главы "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен. Она, в частности, считает, что Крым был присоединен к России добровольно, хотя официально Париж называет это аннексией.