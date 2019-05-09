Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сергей Доренко погиб в Москве после аварии на мотоцикле

Сергей Доренко

Смотреть комментарии

В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко. Как пишут СМИ, он разбился на своём мотоцикле, не справившись с управлением. После аварии журналиста доставили в больницу. Сначала сообщалось, что Доренко пережил клиническую смерть. Но позднее стало известно, что врачам не удалось спасти его жизнь.

Доренко было 59 лет. Он родился 18 октября 1959 года в Керчи. В конце 1990-х – начале 2000-х был ведущим информационных программ на центральном телевидении. В последние годы журналист был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG