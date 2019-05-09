Сергей Доренко погиб в Москве после аварии на мотоцикле

В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко. Как пишут СМИ, он разбился на своём мотоцикле, не справившись с управлением. После аварии журналиста доставили в больницу. Сначала сообщалось, что Доренко пережил клиническую смерть. Но позднее стало известно, что врачам не удалось спасти его жизнь.

Доренко было 59 лет. Он родился 18 октября 1959 года в Керчи. В конце 1990-х – начале 2000-х был ведущим информационных программ на центральном телевидении. В последние годы журналист был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".