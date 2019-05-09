Сооснователь Facebook заявил об угрозе соцсети для демократии

Соучредитель Facebook Крис Хьюз назвал социальную сеть монополистом и призвал разделить её на части из-за угрозы демократии. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

Хьюз считает, что глава компании Марк Цукерберг обладает влиянием, бо́льшим, чем у кого-либо в бизнесе или правительстве. "Один Марк может решить, как настроить алгоритмы Facebook, в том числе параметры конфиденциальности или новостную ленту, – пишет Хьюз – Он устанавливает правила, как отличить жестокие и разжигающие рознь высказывания от оскорбительных, и может заставить конкурентов замолчать… Власть Марка беспрецедентная и неамериканская".

Хьюз предлагает разделить Instagram и WhatsApp, принадлежащие Facebook, на отдельные компании. По его мнению, Федеральная торговая комиссия не должна была допускать их слияния. Он добавил, что Facebook следует запретить делать дополнительные приобретения в течение нескольких лет, так как компания часто подавляет конкурентов, покупая их или копируя их идеи.

Он также призывает Конгресс учредить новое федеральное агентство, отвечающее за защиту конфиденциальности потребителей в интернете и установление руководящих принципов для "приемлемой речи" в социальных сетях. Контроль Цукерберга над высказываниями – "самый проблемный аспект Facebook", который так и не нашёл способ цензурировать два миллиарда человек, пишет Хьюз.