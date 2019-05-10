В США освободили из-под стражи Челси Мэннинг

Бывший военнослужащий сухопутных сил США Челси Мэннинг в четверг была освобождена из тюрьмы в пригороде Вашингтона, где она провела почти два месяца. Об этом сообщает The New York Times.

В марте Мэннинг была взята под стражу за неуважение к суду, разбиравшему дело сайта WikiLeaks, который в 2010 году предал огласке служебные документы Пентагона и Государственного департамента. Мэннинг соглашалась давать показания суду, но только в порядке открытого разбирательства. Прокуратура же настаивала на том, чтобы закрыть заседание, поскольку на нем должна была фигурировать конфиденциальная информация.

Согласно действующему в США законодательству, лицо, проявившее неуважение к суду по гражданскому делу, может содержаться в заключении до тех пор, пока есть хоть какой-то шанс, что лишение свободы заставит его передумать и пойти на сотрудничество с правосудием. На днях адвокаты Мэннинг направили суду письмо о том, что таких шансов нет. Подзащитная доказала, что не отступит от своей позиции, и потому должна быть освобождена, заявили адвокаты.

В ближайшем будущем прокуратура собирается вновь вызвать Мэннинг на слушания. Как заявили представители защиты, она снова откажется давать показания в порядке закрытого разбирательства.

Челси Мэннинг была осуждена на 35 лет тюрьмы строгого режима за предание гласности через WikiLeaks сотен тысяч секретных документов, относящихся к войнам в Ираке и Афганистане. Она провела в заключении семь лет и была помилована бывшим президентом США Обамой незадолго до того, как он покинул Белый дом.