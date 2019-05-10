США могут включить Россию в список стран-манипуляторов валютой

США могут включить Россию в список стран, подозреваемых в манипуляциях своей валютой для получения выгоды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас в список входят 12 стран. Их количество могут увеличить до 20.

Собеседники агентства сообщили, что в обновлённый список, помимо России, могут войти Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия.

Bloomberg отмечает, что число стран в списке увеличилось из-за изменения одного из критериев, которые Минфин США использует для проверки на манипуляции – разница между экспортом и импортом. Он был снижен с трёх до двух процентов от ВВП страны.

Минфин проводит анализ валютной политики важных торговых партнеров раз в полгода. Министерство должно было предоставить Белому дому список в начале апреля. Однако передачу документа отложили.

Включение страны в список не имеет никакого практического аспекта и означает, что Вашингтон должен провести с этими странами переговоры, пишет агентство. Однако попадание в перечень может иметь рыночные последствия для любого правительства, которое США сочли манипулятором.

Ранее президент США Дональд Трамп упрекал Китай, Россию и Евросоюз в манипуляциях валютам для получения торгового преимущества над США.