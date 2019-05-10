Анархиста Кольченко перевели в штрафной изолятор на майские праздники

Крымского активиста Александра Кольченко, который содержится в колонии в Челябинской области, поместили в штрафной изолятор. Об этом "Укринформ" сообщила правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, Кольченко выпустят 10 мая. Причина перевода в ШИЗО пока неизвестна.

Щур пояснила, что в российских тюрьмах в связи с праздничными днями происходит усиление режима. Всех осужденных, имеющих "тяжкие" статьи, изолируют от других заключённых с профилактической целью. 13 мая к политзаключенному должны пустить адвоката, добавила она.

В августе 2015 года анархист Александр Кольченко и украинский режиссер Олег Сенцов были признаны виновными по делу о подготовке терактов в аннексированном Крыму. По версии обвинения, группа собиралась добиться отмены аннексии полуострова. Кольченко и Сенцов получили 10 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Оба осуждённых свою вину отрицают. Правозащитники признали их политзаключенными.​