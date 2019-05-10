В США россиянину грозит пожизненный срок за наркоторговлю

Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения в наркоторговле в особо крупных размерах пятерым выходцам из Эстонии. Евгения Бокова, Виктора Литвинчука, Амида Магеррамова, Николая Нифталиева и Виталия Воронюка обвиняют в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков и отмыванием денег. Литвинчук является гражданином России, остальные четверо – граждане Эстонии. Им грозят длительные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения.

В четверг, 9 мая, Бокова, Магеррамова и Воронюка экстрадировали в Нью-Йорк из Эстонии. Нифталиев находится в тюрьме в Таллине в ожидании экстрадиции. Литвинчука отправили в США в феврале.

В ходе расследования правоохранительные органы США изъяли более пяти килограммов материала, содержащего карфентанил. Это крупнейшее изъятие препарата Управлением по борьбе с наркотиками США. Карфентанил в тысячи раз мощнее героина. Он используется в ветеринарии для наркоза крупным животным перед операцией. В частности, два миллиграмма карфентанила достаточны для ввода слона или бегемота в глубокий наркоз.

По данным следствия, обвиняемые в период с октября 2017 по август 2018 года вступили в заговор с целью доставки больших партий карфентанила и фентанила в Соединенные Штаты. В течение этого периода все пятеро участвовали во встречах и телефонных переговорах с человеком, который представлялся доверенным лицом колумбийского наркокартеля, но на самом деле был информатором Управления по борьбе с наркотиками. В частности, во время встречи в Восточной Европе обвиняемые передали ему образцы материала, содержащего карфентанил, общим весом почти в шесть килограммов. Информатор заплатил им 250 тысяч евро наличными. Деньги были переведены из Европы на банковский счет в Нью-Йорке.

В обвинительном заключении указано, что все пятеро ясно понимали, что проданные ими наркотики предназначались для доставки и распространения в США.