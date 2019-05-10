Двое французских военнослужащих из подразделения специальных операций погибли при освобождении заложников в западноафриканской стране Буркина-Фасо. Французские туристы были похищены в Бенине и перевезены через границу на территорию, контролируемую радикальными исламистскими группировками, передаёт AFP. Вместе с ними освобождены гражданки США и Южной Кореи.

Двое туристов были похищены 1 мая в Национальном парке Пенджари в Бенине, куда они приехали на сафари. Заповедник включён в список особо охраняемых территорий ЮНЕСКО и известен своей популяцией гепардов, слонов и львов. При похищении был убит их гид.

Похитители перевезли в соседнюю страну — Буркина-Фасо. Приграничная территория в республике контролируется джихадистами из запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство", организации "Ансар уль-Ислам" и "Аль-Каиды".

Операция по освобождению французских туристов была проведена силами французской армии. Вместе с французами были освобождены ещё два заложника – гражданки США и Южной Кореи. Их личности пока не раскрываются.