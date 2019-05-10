В США осудили иммигрантку из России, выдавшую себя за богатую наследницу

28-летняя Анна Сорокина (Делви), гражданка Германии российского происхождения, приговорена судом в Нью-Йорке к заключению на срок от четырёх до двенадцати лет по обвинению в мошенничестве. В течение нескольких месяцев Делви выдавала себя в США за богатую наследницу немецкого бизнесмена, похитила 200 тысяч долларов и пыталась получить кредит на 22 миллиона на открытие клуба.

Анна Делви появилась в Нью-Йорке в 2016 году. В 2017-м она поселилась в бутик-отеле в Сохо (одном из самых престижных районов Манхэттена). Она роскошно одевалась, ела в самых дорогих ресторанах и общалась со знаменитостями, выдавая себя за дочь производителя солнечных батарей из Германии с состоянием в 60 миллионов долларов.

На вечеринки, устроенные девушкой, приходили знаменитости, топ-менеджеры, актёры и художники. Она оставляла крупные купюры на чай и искала помощь в открытии арт-клуба с подразделениями в Лондоне, Лос-Анджелесе, Гонконге и Дубае. На это ей нужно было больше 20 миллионов долларов, которые она пыталась взять в кредит.

Через полтора месяца после того, как Делви поселилась в Сохо отели и рестораны перестали её обслуживать. Она задолжала 30 тысяч долларов отелю, в котором жила полтора месяца. 20 тысяч — британскому дизайнеру, разрабатывавшему интерьер её клуба. Меньше чем через месяц её выселили ещё из одного отеля, он арестовал её вещи. Это не помешало ей поехать в Марокко в отель стоимостью $7000 долларов в сутки. Счёт на 62 тысячи долларов за номер и перелёт вынуждена была оплатить её подруга, которую она взяла с собой в путешествие.

Делви была арестована за использование фальшивых чеков. Ей были предъявлены обвинения в шести крупных кражах, попытке крупной кражи и краже услуг. Выяснилось, что её настоящее имя — Анна Сорокина. Она родилась в России в 1991 году и переехала в Германию с родителями и младшим братом, когда ей было 16 лет. Её отец начинал карьеру как дальнобойщик и никогда не был миллионером.

Сорокина признана виновной в хищении более 200 тысяч долларов. Согласно данным следствию, в течение 10 месяцев, с ноября 2016 по август 2017 года, она подделывала чеки, не возвращала деньги, которые занимала у состоятельных знакомых и использовала несуществующие документы. Обманным путём она получала услуги банков, дорогих ресторанов и отелей. При этом с неё сняли обвинения в хищении 22 миллионов долларов под видом кредита у банка и краже 60 тысяч долларов за оплату поездки в Марокко.

История Сорокиной привлекла внимание многих изданий и​ может быть экранизирована. Права на неё уже приобрёл интернет-кинотеатр Netflix. Сценарий будет основан на статье журналистки Джессики Пресслер в журнале New York. Сценарий напишет автор сериала "Как избежать наказания за убийство" Шонда Раймс. Сумма сделки не оглашается, однако часть гонорара Сорокиной уйдёт на покрытие убытков, которые понесли потерпевшие.

Иммиграционная и таможенная служба США заявила, что будет пытаться депортировать Сорокину в Германию после её освобождения из-под стражи. По данным службы, виза осуждённой просрочена с 2017 года.