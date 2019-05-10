Госсекретарь США объявил о своём визите в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию с 12 по 14 мая. Об этом заявили в Госдепартаменте. Это будет первый визит главы Госдепартамента США в Россию.

13 мая Помпео встретится с сотрудниками посольства США в Москве, представителями бизнеса и американскими студентами. Глава Госдепартамента также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

14 мая госсекретарь отправится в Сочи и встретится там с президентом России Владимиром Путиным и главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Подробности встречи не раскрываются. Отмечается, что стороны обсудят двусторонние и многосторонние отношения.

Министерство иностранных дела ранее сообщило, что Лавров и Помпео, в частности, обменяются мнениями об актуальных международных проблемах, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине.

Ранее на этой неделе Помпео встречался с Лавровым в Финляндии. Оба назвали разговор хорошим и конструктивным.