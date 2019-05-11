Юрист Трампа отказался от поездки в Киев для встречи с Зеленским

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался от поездки в Киев, которая планировалась на ближайшее время. В интервью телеканалу Fox news Джулиани заявил, что у него сложилось впечатление, что он столкнётся на Украине "с группой людей, которые являются врагами президента (Трампа), а в некоторых случаях с врагами Соединённых Штатов", в том числе с "ранее осуждённым человеком, который был уличён в оказании помощи демократам" на выборах 2016 года. Джулиани не уточнил, о какой именно "группе людей" и человеке он говорил. Он обвинил демократов - оппонентов президента Трампа - в искажении смысла его планировавшейся поездки.

Ранее Джулиани утверждал, что собирается в Киеве встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением и попросить их расследовать ряд обстоятельств, связанных с возможным "украинским следом" в американской предвыборной кампании 2016 года, в том числе работу на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Ранее Джулиани заявлял, что сотрудники штаба Хиллари Клинтон - соперницы Трампа на выборах - поддерживали контакты с украинскими политическими кругами, а сам Трамп говорил, что после расследования российского вмешательства в выборы нужно расследовать и "украинский след".

По данным New York Times, Владимир Зеленский отказался от встречи с Джулиани. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее, узнав о планах юриста Трампа поехать в Киев, демократы обвинили Джулиани в стремлении использовать "зарубежное государство" в предвыборной борьбе в США. Байден борется за право стать кандидатом от демократов на выборах 2020 года и бросить вызов Трампу.

Бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, осуждённый по ряду обвинений после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, долгое время работал на Украине, будучи, в частности, политконсультантом свергнутого президента Виктора Януковича.