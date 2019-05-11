США готовятся повысить пошлины на все китайские товары

Соединённые Штаты объявили о подготовке к повышению пошлин на импорт товаров из Китая, до сих пор не подпавших под увеличение тарифов. О таком распоряжении президента Дональда Трампа заявил представитель США по торговле Роберт Лайтайзер в пятницу. Ранее в этиомт же день вступило в силу решение Трампа повысить пошлины с 10 до 25 процентов на импорт ряда китайских товаров на общую сумму около 200 миллиардов долларов.

Ранее президент США обвинил руководство Китая в срыве сделки по предотвращению повышения тарифов и фактическом возобновлении "торговой войны". Китай отвергает эти обвинения. Вице-премьер китайского правительства Лю Хэ заявил, что переговоры между Пекином и Вашингтоном о заключении нового торгового соглашения будут продолжены, их следующий раунд состоится в Пекине. Переговоры на этой неделе в Вашингтоне не привели к прогрессу.

Несмотря на повышение пошлин, индексы на американских биржах в пятницу росли - после довольно существенного падения в начале недели.

Администрация Трампа считает, что Китай покупает слишком мало товаров из США относительно американских закупок – торговый дефицит превышает 400 миллиардов долларов. Кроме того, Пекин обвиняют в занижении курса юаня и в массовом нарушении авторских прав американских производителей. Одним из предвыборных обещаний Трампа было вернуть на территорию страны промышленное производство, вывезенное в развивающиеся страны, а также добиться сбалансированной торговли с Китаем.