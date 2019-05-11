В Москве в шестой раз задержали офицера с плакатом "Меня обманул Путин"

В Москве у здания администрации президента России вновь задержали отставного офицера Владимира Скубака, который стоял с плакатом "Меня обманул Путин". Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", это происходит уже как минимум шестой раз месяц.

В этот раз к Скубаку подошли неизвестные активистки, одна из которых развернула плакат "Остановим пятую колонну". Когда офицер вызвал полицейских и пожаловался на воспрепятствование акции, те забрали в отделение и его, и одну из пикетчиц.

После предыдущих акций Скубака на него составили протоколы о незаконном ношении военной формы и мелком хулиганстве – полицейским якобы поступила жалоба, что офицер громко ругался матом.

Главный редактор "Рупора Москвы" Иван Климов рассказал "ОВД-Инфо", что Владимир Скубак держит голодовку уже 18 дней.

Перед увольнением из армии офицеру не выплатили положенной по закону субсидии на жильё. При этом уволиться майору ракетных войск пришлось из-за поездки на Украину. Он ездил туда за сыном своей бывшей жены, оставившей ребёнка в детском доме.​ Пытаясь отстоять свои права, Скубак прошёл все судебные инстанции, но ничего не добился.