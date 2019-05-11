Гуманитарные организации приостанавливают работу в Сирии из-за боёв

Международные гуманитарные организации приостановили работу на северо-западе Сирии из-за возобновления боёв и бомбёжек в провинциях Хама и Идлиб. Как сообщает ведомство ООН по координации гуманитарной помощи, работу приостановили не менее 16 организаций, включая Международную продовольственную программу.

По данным ООН, свои дома в зоне конфликта с конца апреля покинули уже 180 тысяч человек. При бомбардировках со стороны сирийских правительственных войск и российской авиации были разрушены школы и больницы.

Сирийский центр мониторинга прав человека со штаб-квартирой в Британии сообщает о продолжающихся боях между войсками Башара Асада и вооружённой оппозицией на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. По ее данным, в пятницу погибли не менее 10 мирных жителей. Войска Асада пытаются наступать. Официальный Дамаск и Россия обвиняют в нарушении режима прекращения огня радикальную исламистскую группировку "Хайят Тахрир аш-Шам", которая контролирует часть территории Идлиба.

Министр обороны Турции в пятницу призвал сирийские войска завершить наступление, а Россию - повлиять на Дамаск.

В сентябре прошлого года Турция и Россия договорились о том, что в Идлибе будет соблюдаться перемирие.