Лукашенко оценил ущерб от "грязной" нефти из РФ в сотни миллионов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил потери страны от поставки "грязой" нефти из России в сотни миллионов долларов.

"Мы недополучили определённую прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли" - заявил Лукашенко в субботу в Минске. Он добавил, что окончательную сумму ущерба можно будет установить после оценки степени повреждения оборудования на Полоцком нефтеперерабатывающем заводе.

Лукашенко выразил убеждение, что Россия не будет оспаривать сумму, которую определят специалисты, и компенсирует убытки. При этом он сослался на слова президента России Владимира Путина, который ранее признал, что поставки некачественной нефти нанесли России ущерб, в том числе имиджевый.

Президент Белоруссии подверг Россию резкой критике, обвинив её в "расхлябанности и разболтанности".

О поставках некондиционной нефти из России белорусская компания "Белнефтехим" заявила 19 апреля. Поставки нефти, а затем и её транзит и поставки нефтепродуктов на Украину и страны Центральной Европы были приостановлены.

Министерство энергетики России признало, что нефть была загрязнена дихлорэтаном. Общий объём "грязной" нефти оценивается в 4-5 миллионов тонн. Компания "Транснефть" заявила, что загрязнение стало результатом неких умышленных действий. Возбуждено уголовное дело, по которому задержаны 4 человека - это руководители компаний, которые, как утверждается, сливали загрязнённое топливо в трубопровод на одном из узлов в Самарской области.

В начале мая поставка незагрязнённой нефти в Белоруссию возобновилась, однако о возобновлении транзита пока не было объявлено.