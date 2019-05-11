Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с Еленой Чижовой

Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писательницей Еленой Чижовой, которой грозит уголовное преследование из-за статьи о блокаде Ленинграда в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

В статье "Память, запертая с двух сторон" Чижова пишет о том, что память о блокаде в советском обществе долгое время была под негласным запретом, а её история мало известна на Западе, в отличие от темы Холокоста и сталинского ГУЛАГа. Она также возлагает ответственность за гибель жителей Ленинграда во время блокады не только на нацистскую Германию, но и на Иосифа Сталина, который, по её словам, ненавидел город.

После публикации статьи Чижову подвергли резкой критике в прокремлёвских изданиях, обвиняя в оскорблении чувств ветеранов, а политолог Наталия Елисеева потребовала возбудить против Чижовой уголовное дело за "оправдание нацизма".

В своём заявлении члены петербургского ПЕН-клуба отмечают, что основной смысл статьи Чижовой - "ясный и в то же время страстный призыв хранить личную, человеческую, а не казенную память о блокаде". Относительно роли Сталина в гибели ленинградцев, говорится в письме, могут быть разные мнения (авторы письма дают ссылку на материал Радио Свобода, где приведена, в том числе, и критика статьи Чижовой), однако, по мнению его авторов, "арбитром в спорах об интерпретации прошлого должен выступать не Следственный комитет, а профессиональное сообщество". Члены ПЕН-клуба считают, что тех, кто требует привлечь Чижову к ответственности, возмутили даже не её слова о Сталине, а критика современных российских властей и использования ими темы войны в политических целях.

"Елена Чижова честно сформулировала свою позицию как петербурженка, как художник, как человек, чья семья пережила блокаду. Честность не нуждается в оправдании, а заслуживает понимания и уважения" - говорится в письме, которую подписали несколько десятков литераторов, в том числе Константин Азадовский, Борис Вишневский, Яков Гордин, Нина Катерли, Николай Подосокорский и другие.