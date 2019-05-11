В Йемене хуситы покидают важнейший порт

В Йемене вооружённая группировка хуситов, которая борется против войск международно признанного правительства, начала в субботу вывод своих бойцов из трёх портов на побережье Красного моря, включая крупный порт Ходейда, через который осуществляется снабжение значительной части территории страны продовольствием.

Передача портов под контроль ООН – один из пунктов мирного плана, согласованного в прошлом году в Стокгольме сторонами конфликта. Начать его претворять в жизнь долгое время не удавалось, поскольку стороны обвиняли друг друга в сфере соглашений.

Начало вывода подразделений хуситов подтверждают источники агентства Reuters и представители ООН. Представители официального правительства заявляют, что должны лично убедиться в том, что хуситы покинули порты.

В прошлом году на подступах к Ходейде разгорелись жестокие бои после того, как поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные силы попытались взять город штурмом. По соглашению, достигнутому в Швеции, обе стороны должны отвести свои силы от города. Доставка грузов в порты будет производиться под контролем представителей ООН.

Группировка "Ансар Аллах" (хуситы), поддерживаемая Ираном, контролирует часть территории на западе Йемена, включая столицу Сану. Ей противостоят правительственные войска, поддержку которым оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Наблюдатели рассматривают конфликт как "прокси"-войну между Эр-Риядом и Тегераном. Конфликт продолжается уже несколько лет. ООН предупреждает об опасности массового голода в Йемене в случае прекращения поставок через порт Ходейда. Противники хуситов, в свою очередь, требовали их ухода из порта, утверждая, что через него Иран поставлял им оружие.