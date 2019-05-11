Расследование катастрофы "Суперджета": опознанных пока нет

Расследование обстоятельств авиакатастрофы самолёта "Сухой-Суперджет 100" и гибели 41 человека не подтверждает, что эвакуации из горевшего лайнера якобы могли помешать пассажиры, спасавшие свою ручную кладь. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в следственных органах.



Ранее ряд российских СМИ и телеграм-каналов обвинили некоторых пассажиров в том, что они, забирая ручную кладь, тем самым помешали эвакуации других пассажиров.

Они не успели даже расстегнуть ремни

Источник агентства ТАСС отметил, что у большинства пассажиров в горевшей хвостовой части самолета шансов на спасение практически не было. "Об этом свидетельствует и положение тел многих пассажиров, которые были обнаружены в хвосте самолета. Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", – сказал источник. Он добавил, что пассажиры хвостовой части самолета, которым удалось спастись, еще до остановки самолета перешли в переднюю часть лайнера.



В медицинских службах сообщили, что продолжается работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза. "Пока опознанных нет", – сказал источник.