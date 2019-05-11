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На Венецианской биеннале павильон Литвы признан лучшим

Венеция

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Главный приз за лучший национальный павильон на 58-й Венецианской биеннале, открывшейся в субботу, 11 мая, получила Литва. "Золотым львом" награждена опера-спектакль "Солнце и море (Марина)", посвященная изменениям климата в результате деятельности человека.

Литовская экспозиция представляет собой искусственный пляж, на котором отдыхающие поют, рассказывая о своих проблемах. Зрители могут наблюдать за этой картиной сверху, стоя на балконе. В инсталляции "утомленность человеческого тела становится метафорой измученной Земли", говорится в описании на сайте проекта, сообщает "Немецкая волна".

Лучшим художником биеннале стал американский режиссер и оператор Артур Джафа. Он получил "Золотого льва" за фильм "Белый альбом" о проблемах рассизма.

В этом году Германию на фестивале представляет Наташа Садр Хагигян (Natascha Sadr Haghighian), известная своими скульптурными работами и видео-артом. Главная тема ее работы на биеннале - миграция и проблемы мигрантов. В немецком павильоне художница выступает перед публикой под псевдонимом и в маске из папье-маше. Ее голова представляет собой огромный серый камень, который, по замыслу Наташи Садр Хагинян, Европа бросает в беженцев, отгораживаясь от них.

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