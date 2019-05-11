В Кабуле убита телеведущая и правозащитница Мена Мангаль

В Кабуле в субботу утром убита телевизионная журналистка Мена Мангаль. Представитель МВД сообщил, что нападение произошло около воловины восьмого утра вблизи кабульского рынка. Очевидцы рассказали корреспонденту Радио Свободная Европа/Радио Свобода RFE/RL, что огонь вели двое мотоциклистов.



По словам свидетеля, сначала один из нападавших выстрели в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в журналистку. Полиция разыскивает участников нападения.

Мена Мангаль работала советником по культуре в парламенте Афганистана. Во время нападения она ожидала машину, которая должна была доставить её на работу.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На её страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности, право на работу и образование.

Мангаль рассказала в соцсетях, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.