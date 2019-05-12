Три российских бизнесмена вошли в десятку богатейших жителей Британии

Три российских бизнесмена вошли в число десяти самых богатых жителей Великобритании. Список 1000 богатейших жителей страны опубликован изданием The Times.

В традиционный, публикующийся каждый год список впервые вошёл Михаил Фридман – один из совладельцев Alfa Group и инвесткомпании LetterOne. Он на десятом месте с состоянием, по данным Times, 10,9 миллиарда фунтов стерлингов.

В 2016 году, как сообщается, Фридман за 65 млн фунтов купил особняк на севере Лондона. Forbes называл его самым богатым жителем британской столицы.

На восьмом месте в списке Алишер Усманов, на девятом – Роман Абрамович. У обоих более 11 миллиардов фунтов, и оба, по данным издания, за прошедший год увеличили своё состояние. При этом Абрамович в прошлом году лишился британской долгосрочной визы, но может въезжать в страну по своему израильскому паспорту.

На первое место в списке вышли уроженцы Индии братья Шри и Гопи Хиндуя с 22 миллиардами фунтов стерлингов. Они занимаются инвестициями в различных отраслях промышленности и финансовом секторе.

На четвёртом месте Леонард Блаватник, уроженец Одессы, эмигрировавший из СССР в 1978 году.