Самолёт в Мьянме совершил посадку без переднего шасси

В Мьянме самолёт Embraer-190 местной авиакомпании совершил аварийную посадку в аэропорту города Мандалай после того, как не смог выпустить передние шасси. На борту были 82 пассажира и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.
Самолёт выполнял рейс в Мандалай из Янгона. Пилот проинформировал диспетчеров, что не смог выпустить передние шасси, автоматика не сработала. Диспетчеры наблюдали самолёт с земли и подтвердили визуально, что шасси не выпущены. После этого самолёт сделал несколько кругов над аэродромом, вырабатывая топливо, и в конце концов приземлился на две задние опоры шасси и на нос. Пожара не произошло, и пассажиры смогли быстро покинуть самолёт. Видео посадки появилось в соцсетях.
- 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" при аварийной посадке лайнера "Сухой Суперджет-100" "Аэрофлота" погиб 41 человек из 78, бывших на борту. Самолёт садился с полными баками, при посадке ударился о полосу, из-за чего произошло разрушение двигателя и пожар.
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