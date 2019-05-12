Самолёт в Мьянме совершил посадку без переднего шасси

В Мьянме самолёт Embraer-190 местной авиакомпании совершил аварийную посадку в аэропорту города Мандалай после того, как не смог выпустить передние шасси. На борту были 82 пассажира и 7 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Самолёт выполнял рейс в Мандалай из Янгона. Пилот проинформировал диспетчеров, что не смог выпустить передние шасси, автоматика не сработала. Диспетчеры наблюдали самолёт с земли и подтвердили визуально, что шасси не выпущены. После этого самолёт сделал несколько кругов над аэродромом, вырабатывая топливо, и в конце концов приземлился на две задние опоры шасси и на нос. Пожара не произошло, и пассажиры смогли быстро покинуть самолёт. Видео посадки появилось в соцсетях.