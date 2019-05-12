В Мордовии чиновники вышли с портретами одного и того же ветерана

В Мордовии глава республиканского МВД, прокурор и епископ приняли участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая с портретами одного и того же человека – хотя подписаны они были по-разному.

На публикацию пресс-службы МВД по Мордовии обратил внимание паблик "Омбудсмен полиции". На фото, распространённых пресс-службой в соцсетях, глава республиканского МВД Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин изображены с плакатами с одним и тем же фото. При этом фотография на плакате у прокурора подписана "Кудашкин Андрей Матвеевич", а у главы МВД – "Матвей Андреевич Кудашкин".

В публикации на странице "ВКонтакте" МВД по Мордовии говорилось, что руководители и сотрудники ведомства вышли на "Бессмертный полк" с фотографиями "своих родственников-фронтовиков". Сейчас эта публикация удалена, сохранились её скриншоты.

"Открытые медиа" предполагают, что руководители ведомств несли фото участника войны Матвея Андреевича Кудашкина, информация о котором есть на сайте "Подвиг народа". Нет информации о том, является ли он родственником главы МВД, прокурора и епископа.

Формат акции "Бессмертный полк" предполагает, что её участники несут портреты своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Ряд участников, однако, выходят с портретами советских маршалов, Иосифа Сталина, погибших в других военных конфликтах, а также ветеранов, родственниками которых они не являются.