Депортированный из Минска ингушский активист помещён в ИВС

Белоруссия депортировала в Россию активиста из Ингушетии Исмаила Нальгиева. Его доставили из Минска в Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, где поместили в изолятор временного содержания. Об этом стало известно накануне. Адвокат Нальгиева Антон Гашинский подтвердил сайту "Кавказ.Реалии", что против Нальгиева возбуждено уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти.

Ожидается, что в воскресенье или понедельник суд выберет для него меру пресечения.

Нальгиев был задержан пограничниками в аэропорту Минска, откуда пытался вылететь в одну из европейских стран. 10 мая власти Белоруссии приняли решение выслать его в Россию. Решение принималось без суда, с обоснованием "в интересах общественного порядка, защиты нравственности, прав и свобод граждан". При этом в нём не сказано, что именно нарушил Нальгиев. Адвокаты активиста считают, что его в России преследуют как гражданского активиста.

Нальгиев – один из тех, кто подавал заявку на проведение протестного митинга, состоявшегося в Магасе 26 марта. Утром следующего дня часть участников митинга вступили в столкновения с полицией, которая попыталась разогнать людей. После этого были возбуждены уголовные дела, арестованы уже более 10 человек.