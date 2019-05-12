СМИ: Зеленский не хочет быть втянутым в конфликт Трампа и демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никаких препятствий для того, чтобы попросить генерального прокурора Уильяма Барра начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена или его сына Хантера в связи с их деятельностью на Украине. Об этом он сказал в интервью изданию Politico. При этом Трамп подчеркнул, что пока не просил об этом генпрокурора.

Джо Байден недавно объявил о своих планах добиваться номинации от демократов на президентских выборах 2020 года и начал предвыборную кампанию. В прессе появился ряд публикаций с вопросами о бизнес-интересах его сына Хантера Байдена на Украине, в частности в связи с деятельностью холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине. Ряд республиканских комментаторов, в том числе из окружения Трампа, утверждают, что Байден-старший добивался от властей Украины отставки генпрокурора Виктора Шокина (сам Байден писал об этом эпизоде в своих мемуарах), чтобы прокуратура прекратила расследование дела, связанного с этой компанией.

Юрист Трампа Рудольф Джулиани на этой неделе собирался приехать в Киев, чтобы обсудить с командой избранного президента Владимира Зеленского возможное возобновление расследования. Однако вечером в пятницу он заявил об отказе от поездки, заявив, что в Киеве есть люди, которые настроены против президента США. Одним из них он назвал депутата Верховной Рады Сергея Лещенко, сторонника Зеленского. Джулиани прямо обвинил его в сотрудничестве с демократами в США на выборах президента 2016 года. Сам Лещенко считает, что юриста Трампа дезинформировал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Washington Post в воскресенье пишет, что в команде Зеленского хотели бы избежать втягивания во внутренний конфликт в США. "Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно", - сказал изданию близкий к Зеленскому человек на условиях анонимности. Он отметил, что никто из окружения будущего президента - не враг ни Трампа, ни Америки, но не при этом Зеленский не собирается оказывать политическое давление на прокуратуру в своей стране.

Демократы в США, в свою очередь, обвинили Трампа в стремлении использовать зарубежное государство в предвыборной борьбе, напомнив о российском вмешательстве в выборы 2016-го года.