Трамп – Китаю: "Куйте железо, пока горячо"

Президент США Дональд Трамп призывает Китай заключить торговое соглашение с Вашингтоном в кратчайшие сроки. Затягивание переговорного процесса до следующих президентских выборов в Америке, по мнению Трампа, неразумно, поскольку, как он утверждает, он на них все равно победит.

В заявлении, сделанном в субботу, Трамп утверждает, что нынешние переговоры складываются для китайской стороны “исключительно неудачно“. Поэтому в Пекине полагают, что, может быть, стоит подождать до выборов – 2020 в надежде, что новый президент-демократ предложит им лучшую сделку. “Соглашение, которое ждет Китай в мой второй президентский срок, будет много хуже, а не лучше того, которое возможно сегодня“, предупреждает Трамп.

В пятницу американская администрация повысила с 10 до 25 процентов пошлины на китайский экспорт общей стоимостью 200 миллиардов долларов и угрожает установить такой же тариф на дополнительный набор товаров ценой в 300 миллиардов. Тем не менее диалог продолжается. Трамп характеризует его как конструктивный и дает понять, что пошлины при определенных обстоятельствах могут быть снова понижены.

Переговорный процесс, согласно позиции Белого дома, забуксовал из-за того, что Китай взял обратно обещания закрепить в национальном законодательстве такие положения будущего торгового договора, как защита американской интеллектуальной собственности и отказ от принуждения американцев передавать китайским партнерам свои технологии.