Дело Бутиной стало обузой для Национальной стрелковой ассоциации

Дело россиянки Марии Бутиной, осуждённой в США к полутора годам тюрьмы за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства, продолжает быть обузой для Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Как сообщает сайт Daily Beast, большая задолженность ассоциации за юридические услуги - в немалой степени результат её взаимодействия с Бутиной.

Приговор Бутиной, отмечает Daily Beast, "оказал чрезвычайное давление на NRA", поскольку Бутиной удалось наладить связи с ключевыми фигурами ассоциации. Кроме того, она сыграла главную роль в организации поездки делегации NRA в декабре 2015 года в Москву, где члены делегации встречались с тогдашним вице-премьером России Дмитрием Рогозиным. Эти факты стали катализатором для повышенного внимания американских СМИ к работе NRA, а также послужили толчком для начала расследования Комитета Сената по разведке.

В связи с этим расследованием Комитет затребовал от NRA большое количество документов. Подготовка этой документации велась юридической фирмой Brewer Attorneys & Counselors. Изучив просочившуюся в публичное пространство конфиденциальную информацию, Daily Beast утверждает, что NRA задолжала Уильяму Брюэру, главному партнеру указанной фирмы, более 24 миллионов долларов за юридические услуги в течение 13 месяцев. Немалая часть этих средств ушла на работу, связанную с нейтрализацией последствий скандала с Бутиной. Об этом ранее сообщало и издание Wall Street Journal ссылаясь на заявления самого Брюэра, однако не была известна общая сумма задолженности.

Бывший президент NRA Оливер Норт предупреждает, что затребованные Брюэром гонорары слишком завышены, а общая сумма задолженности может привести ассоциацию на грани банкротства.