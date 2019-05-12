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В Германии отмечают 70-летие снятия советской блокады Западного Берлина

Американский грузовой самолёт, участвовавший в операции "Воздушный мост" в период советской блокады, ныне музейный экспонат

В воскресенье, 12 мая, жители Германии празднуют 70-летие снятия советской блокады Западного Берлина, одного из первых кризисов "холодной войны". Концерты и демонстрация архивных киноматериалов проходят в парке Темпельхоф на месте бывшего аэродрома.

Почти год Советский союз пытался взять Западный Берлин измором, чтобы вынудить западных союзников уйти из сектора. В июне 1948 года были перекрыты все ведущие в западную часть города автомобильные и железные дороги, была запрещена поставка угля, на котором работали электростанции, и поставка медикаментов в больницы. Все эти месяцы снабжение города полностью осуществлялось по воздуху.

Жители Западного Берлина встречают очередной самолёт, доставляющий гуманитарные грузы, 1948
Жители Западного Берлина встречают очередной самолёт, доставляющий гуманитарные грузы, 1948

Автором проекта "Воздушный мост" был генерал-лейтенант американской транспортной авиации Вильям Таннер. В Берлин из западных зон оккупации вели три воздушных коридора: самолеты влетали в Берлин по южному и северному коридорам, и вылетали по среднему с перерывом в три минуты. Так в течение года удалось обеспечить снабжение по воздуху всем необходимым двух с половиной миллионов человек. В конце концов, Сталин вынужден был уступить. В ночь на 12 мая 1949 года блокада Западного Берлина была снята.

Воздушный мост продолжал действовать до сентября 1949 года, чтобы создать в городе необходимые запасы. Главным политическим итогом берлинской блокады стало объединение западных земель и создание Федеративной Республики Германии, а также придание Западному Берлину автономного статуса. Кроме того, под знаком берлинской блокады и "воздушного моста" 4 апреля 1949 года было принято решение о создании Организации Североатлантического договора (НАТО).

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