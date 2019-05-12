В Германии отмечают 70-летие снятия советской блокады Западного Берлина

В воскресенье, 12 мая, жители Германии празднуют 70-летие снятия советской блокады Западного Берлина, одного из первых кризисов "холодной войны". Концерты и демонстрация архивных киноматериалов проходят в парке Темпельхоф на месте бывшего аэродрома.

Почти год Советский союз пытался взять Западный Берлин измором, чтобы вынудить западных союзников уйти из сектора. В июне 1948 года были перекрыты все ведущие в западную часть города автомобильные и железные дороги, была запрещена поставка угля, на котором работали электростанции, и поставка медикаментов в больницы. Все эти месяцы снабжение города полностью осуществлялось по воздуху.

Автором проекта "Воздушный мост" был генерал-лейтенант американской транспортной авиации Вильям Таннер. В Берлин из западных зон оккупации вели три воздушных коридора: самолеты влетали в Берлин по южному и северному коридорам, и вылетали по среднему с перерывом в три минуты. Так в течение года удалось обеспечить снабжение по воздуху всем необходимым двух с половиной миллионов человек. В конце концов, Сталин вынужден был уступить. В ночь на 12 мая 1949 года блокада Западного Берлина была снята.

Воздушный мост продолжал действовать до сентября 1949 года, чтобы создать в городе необходимые запасы. Главным политическим итогом берлинской блокады стало объединение западных земель и создание Федеративной Республики Германии, а также придание Западному Берлину автономного статуса. Кроме того, под знаком берлинской блокады и "воздушного моста" 4 апреля 1949 года было принято решение о создании Организации Североатлантического договора (НАТО).