Исчезающие шайбы и коварный ковер: Путин играет в хоккей

10 мая, на утро после Дня Победы, информационные агентства порадовали россиян новостью о том, что президент Путин очередной раз отличился в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Николай Травкин:

Время от времени они собирались, чтобы обсудить как идут дела, не скурвился ли кто и не подсел на измену. Излюбленным местом встреч был южный город Сочи-тёмные ночи. По ночам обычно и встречались. Их поэтому и прозвали «ночной лигой»…

Президент выступал за команду "Легенды хоккея", составленную из ветеранов хоккейных сборных СССР и России, усиленных высокопоставленными чиновниками (Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Сергей Шойгу). Противостояла им сборная звезд Ночной хоккейной лиги, состоящая из мастеров культуры и капитанов бизнеса (Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Аркадий Ротенберг, Игорь Бунтман - и другие).

Команда Путина выиграла матч со счетом 14:7. По первой появившейся информации, 10 шайб из этих 14 забросил Путин, но на следующий день кто-то, очевидно, посчитал, что 10 - это всё же чересчур.

Константин Колачев:

Десять шайб забросил Путин. Успокойтесь, пацаны. Пусть и дальше забивает. Лишь бы не было войны!

Андрей Десницкий:

По сообщению ТАСС, в почетном хоккейном матче Путин забил не десять, а только восемь шайб.

Экое вольнодумство!

Николай Руденский:

"Президент России Владимир Путин во время хоккейного матча забил 10 шайб из 14... но произошло нечто странное — пресс-служба Ночной хоккейной лиги стала уменьшать число забитых президентом шайб. Сначала до девяти — об этом сообщил «Интерфакс», а потом до восьми, в сообщении ТАССа".

Ср.: "И начался матч. Наши каждый 7-8 врагов обыгрывает и шайбы в ворота закидывает. А американцы за спиной судьи подножки подставляют, бьют и убивают наших парней... Но победа осталась за нами 8:3... А сколько шайб еще судьи не засчитали".

(Дмитрий Александрович Пригов. "Битва за океаном")

Кирилл Шулика:



Мы до сих пор не знаем, сколько голов забил Путин! Первая информация, что в Сочи вчера он забил десять шайб. Потом сообщили, что девять. Через какое-то время сообщили, что восемь и один голевой пас. Потом рассказали, что просто восемь голов. Наша редакция требует записи матча, потому что чувствует себя обманутой.

Спорт и сплетни:

Сначала всем радостно сообщили, что есть рекорд - 10 шайб, заброшенных лично! Но теперь выясняется, что президенту все-таки не удалось побить рекорд по забитым шайбам на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Нужно ли специально уточнять, что предыдущий рекорд принадлежал тоже ему? Десять забитых им шайб пресс-служба НХЛ (не их хваленой заокеанской, а нашей, нормальной, ночной) снизила до девяти, а теперь и до восьми. Столько же он забил в матче Ночной лиги в мае 2015 года.

Но и 8 шайб всё равно стали рекордом.

Соломон Пилар:

В истории НХЛ такого ещё не было ни разу! Все он! Только он! Список игроков НХЛ, забивавших 5 и более шайб в одной игре:



Джо Мэлоун, ​31 января 1920​, 7 шайб

Ньюси Лалонд​, 10 января 1920​, 6 шайб

Корбетт Деннени, 26 января 1921​, 6 шайб

...

Но сам Путин считает, что его команда победила противника с таким отрывом исключительно благодаря тому, что в нее входит множество звезд хоккея, объяснил президент в эфире телеканала "Россия 1":

Это не команда Путина, это команда звезд хоккея, они и выигрывают. С ними легко играть — они же гениально играют, гениально. Чемпионы мира, Олимпийских игр, Кубок Стэнли выигрывали, неоднократно причем

К сожалению, спортивный подвиг омрачила нелепая случайность: совершая почетный круг по стадиону, главный герой матча споткнулся о ковровую дорожку и растянулся на льду.

​Город Глуповъ:



Аннушка уже расстелила ковровую дорожку

Кирилл Шулика:



Теперь ковер сожгут вместе с тем стулом, которым Кокорин ударил Пака.

Денис Вишня:

Помню, он на лыжах как-то коряво прокатился, и перестал на них вставать. Теперь - <свалился> на льду... Прощай, хоккей?!

Михаил Шнайдер:

Эй, хоккеисты, нельзя же так с Государем. Можете не уберечь! Вы бы хоть Бутмана подстелили

Игрис Темирханов:

Так они ж c губернатором и дрались за то, кто подстелется, вот и...

Аркадий Кайданов:

В возрасте 20 лет Татьяна Тарасова была вынуждена уйти из большого спорта, получив тяжелую травму на круге почета уже после соревнований - она споткнулась об осветительный кабель, положенный на лед телевизионщиками.

Падение Путина не стало для него причиной ухода из большого спорта - упал и упал, надежные руки товарищей вмиг подхватили главного бомбардира.

А его восемь шайб отныне навечно вписаны в историю мирового хоккея.

В одних случившийся с президентом конфуз пробудил поэтическое вдохновение:

​Кирилл Лятс:

Он словно Бобби Хал катался

И как Харламов забивал,

Да только вдруг ковер попался,

И он споткнулся и упал.

Фетисов, друг, подставил клюшку,

Чтоб как-то лидера спасать.

Но не судьба - такую тушку

Уже в полете не поймать.

Весь стадион застыл без звука,

Директор охнул и помёр.

Возник вопрос, какая сука

Здесь постелила, <блин>, ковёр?!

СК немедленно проснулся:

Он десять шайб забил, как Бог!

И вдруг Акела <навернулся>,

Как будто самый левый лох!

Уж час спустя пошли аресты,

В пробирки весь соскоблен лед.

И кто принес ковер на место,

Уже так просто не уйдет.

Возможно, виноват Зеленский,

Возможно, Меркель или Мэй.

Ведь тут, друзья, позор вселенский,

Им веселят уже детей!

Чтоб не упала вдруг корона,

Чтоб прекратить и смех, и ор,

Посадят всех со стадиона,

Ну а потом сожгут ковер.

Другие увидели в нём притчу или метафору.​

Игорь Эйдман:

Маленький Вова очень любил, но совсем не умел играть в хоккей. Все время падал и больно бился задницей об лед. Ребята над ним потешались и в дворовую команду брать не хотели.Он обижался, злился и мечтал: «выросту, стану форвардом и забью десять шайб в одном матче, все тогда меня зауважают». [...]​

Вова ждал своего звездного часа не один десяток лет. Когда ему перевалило далеко за шестьдесят, он наконец-то забил десять голов в одном матче. Казалось, мечта его жизни сбылась. Но в этот момент неожиданно пелена самообмана спала с его глаз. И он увидел старого, самовлюбленного дурака, так и не научившегося играть в хоккей, окруженного толпой холуев, с радостью готовых ему поддаться. Неужели ради этого он столько лет лгал, подсиживал, строил интриги, убивал соперников, копил деньги и власть? Неужели ему никогда не победить честно? От ужаса Вова упал на лед и горько заплакал...

Однако просветление длилось не дольше мгновения. Тут же он встал на ноги и вновь с самовлюбленной мордой поехал по кругу под овации охолуевшего зала.



А кроме шуток, путинские холуи хотели показать отменное физическое здоровье хозяина, а продемонстрировали его психическое нездоровье Вова-то явно впадает в детство. Старческий маразм?

Сталингулаг:

Жизнь порой бывает красноречивей самых ярких лозунгов или описаний. Вся новейшая двадцатилетняя история России, от обещаний обогнать ВВП Португалии до стремительной девальвации рубля, от планов построить международный финансовый центр до микрокредитных организаций на каждом углу, от космической державы до автозаков для инвалидов, всё это описывается одним новостным заголовком: «Путин забросил больше всех шайб в хоккейном матче. А потом упал на льду, запнувшись о ковер». Историки остались без работы, им больше не о чём писать, в этой фразе абсолютно всё

​СерпомПо:

У Путина в стране только что сгорел в самолете 41 человек, а он, вместо того, чтобы какое-то время обойтись без развлекухи, гоняет резинку по льду. Так же было и после расстрела в Керчи: не стыдясь, публично объявил на пресс-конференции, что ему еще нужно успеть в хоккей поиграть.

Их расстреляли. Они сгорели. А я играю в хоккей. Жизнь продолжается.

Пока большинство потешается и возмущается по поводу голов и дорожки, меньшинство пытается заглянуть в суть события как в стеклянный шар и увидеть в нём контуры будущего для самого Путина, правительства или страны, а то и урок для себя самого.

Альфред Кох:​



Степень неадекватности Путина измеряется числом голов, которые «забивает» в одном хоккейном матче этот 67-летний старик.

Алексей Голдвассер:



Когда-то советологи могли судить о раскладе сил в Политбюро, о грядущих переменах, фаворитах и опалах по порядку, в котором большевистские старцы выходили на трибуну Мавзолея или какого нибудь пленума ЦК.

Сегодня аналогичные выводы можно, наверное, делать по порядку выхода на лед игроков Ночной хоккейной лиги ...

Итак, вторым вышел Шойгу и третьим - Дюмин ...

Анастасия Миронова:



В любой человеческой драме я в первую очередь оплакиваю человеческое достоинство. Потому что унижение - единственное, что понимают все, и глупец, и подлец. Даже силу не все признают - унижение знают.

Вот, например, люди катятся за Путиным на коньках. Он машет трибунам рукой, он забил 10 шайб. Все эти мужчины, что едут за ним и изображают в игре малышей, и мужчины-малыши из противоположной команды, они ведь, придя домой, нет-нет, да и всплакнут о своем достоинстве. [...]

Правил у любого правителя может быть сколько угодно. Но главное одно - не унижать преторианцев, поваров, жен. Униженного по неосторожности гвардейца в Древнем Риме превентивно убивали. Потому что самый решительный мститель - униженное достоинство. Император Каракалла, известный кровавыми банями, убивший брата-соправителя и заставивший мать улыбаться при этом известии, был заколот по пути в туалет унижаемым охранником Марциалом. Императору Коммоду прощали убийство детей, но не простили участия в показных поединках и вытирание волосами любовницы стола. Задушил Коммода не отец и не брат несправедливо убиенных, а раб Нарцисс, которого император использовал потешным партнером на занятиях борьбой.

Илья Вайцман:

Вот интересно, если я лет через 20 полезу играть по ночам в хоккей, спотыкаясь и падая - что про меня скажут даже любящие родственники? Держу пари, что услышу что-то вроде: "куда ты лезешь, старый дурак??!" Если же я еще начну драться с соседями, нырять за заботливо притопленными накануне музейными экспонатами - и так далее, по списку, то скорее всего родственники постараются по суду ограничить мою дееспособность. Просто на всякий случай, пока дед беды не натворил. И, я полагаю, суд их иск удовлетворит без проблем.

P.S. Если я начну так чудить - прибейте меня тапочкой при первых признаках, пожалуйста.

Граждане же соседних государств обиделись на то, что граждане России считают хоккейные достижения своего президента чем-то исключительным и напомнили россиянам, что не только Путин умеет играть в хоккей:

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