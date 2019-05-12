На Кубе прошёл марш ЛГБТ-активистов без согласования с властями

В Гаване более сотни кубинских геев и лесбиянок, скандируя "Да здравствует многообразная Куба", прошли около километра с радужными флагами от Центрального парка к берегу моря, где были остановлены подразделениями сил безопасности.



Не менее трёх активистов были задержаны полицейскими в штатском, остальным было приказано разойтись, так как манифестация не была официально разрешена кубинскими властями.



Этот день знаменует новый отсчёт времени для кубинского ЛГБТ-сообщества и для всего гражданского общества Кубы, сказал агентству Reuters независимый журналист и ЛГБТ-активист Майкель Гонсалес Виверо. Социальные сети помогают гражданскому обществу набирать силу и смелость выходить на улицу, когда это необходимо. И отныне правительство должно будет с этим считаться, сказал журналист.



Воскресный марш стал второй за месяц акцией подобного рода, организованной независимо от государственных учреждений, что на Кубе случается редко. Правда, как отмечает Reuters, участникам предыдущей манифестации, проводившаяся в защиту животных, удалось ещё и получить разрешение местных властей.