В Тель-Авиве открылся конкурс "Евровидение-2019"

Международный конкурс "Евровидение-2019" начался в воскресенье в Тель-Авиве с дефиле с участием 41 национальной делегации по "оранжевой дорожке" на площади у театра Габима в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую корпорацию общественного вещания Kan, ответственную за проведение смотра.

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая, финал состоится там же 18 мая. Россию представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream. Он выступит во втором полуфинале под номером 13.

Девятый канал израильского телевидения сообщает, что в Тель-Авиве предприняты повышенные меры безопасности на период проведения "Евровидения". Город всю предстоящую неделю будут патрулировать 20 тысяч полицейских, на все мероприятия "Евровидения" запрещен вход с оружием. Кроме этого, на концерты и в фан-зону не будут пускать на велосипедах с электрическим приводом, указывает телеканал.