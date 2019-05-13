В мэрии Якутска второй раз за месяц прошли обыски

Следователи провели обыски в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова. Об этом сообщает ТАСС. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении жены чиновника Виктории Федоровой.

Несколько человек в штатском зашли в кабинет заммэра, закрылись изнутри и никого не пускают – сообщил изданию News.Ykt.Ru источник в мэрии.

Сам Федоров заявил журналистам, что находится на больничном и сегодня на работу не вышел. Он предположил, что обыск связан с деятельностью мебельного салона "Виктория". "Но искать в кабинете мэрии? Они, наверное, только в охотничьей избушке у меня еще обыски не проводили", – цитирует чиновника издание.

В декабре 2018 года Следственный комитет России по Якутии возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством "Мебель-салон "Виктория"". Владеет магазином жена первого заместителя мэра Якутска Виктория Федорова.

Это уже второй обыск в мэрии Якутии за последний месяц. В конце апреля следователи провели обыски в управлении физической культуры и спорта города.