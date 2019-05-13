Пентагон урежет бюджет на модернизацию ракет ради стены на границе

Министерство обороны США планирует перенаправить полтора миллиарда долларов из своего бюджета, предназначенные на модернизацию систем управления межконтинентальными баллистическими ракетами, на строительство заграждения на границе с Мексикой.

В распоряжении газеты The Washington Post оказался служебный документ Пентагона, согласно которому указанные средства пойдут на сооружение дополнительно 130 километров пограничной стены. По оценке и.о. министра обороны Патрика Шэнэхана, этот бюджетный маневр не скажется отрицательно на боеготовности вооруженных сил США, хотя он, среди прочего, предусматривает растягивание сроков усовершенствования самолета -разведчика AWACS, обеспечивающего оперативную связь с бомбардировщиками, выполняющими боевые задания. Может быть также урезана часть ассигнований на содержание сил коалиции в Афганистане и обучение персонала местных силовых структур.

Строительство барьера на южной границе Америки было одним из ключевых обещаний Дональда Трампа в последней президентской кампании. Планируемое перераспределение средств возмутила демократов в Конгрессе, которые видят в ней посягательство администрации на их конституционные прерогативы в угоду политическим амбициям президента. Утвердить напрямую ассигнования на строительство заграждения демократы отказываются.

Полтора миллиарда, о которых сообщает The Washington Post, - последние на сегодня средства Пентагона, переводимые на воздвижение стены из других разделов бюджета. В марте было объявлено, что миллиард долларов предполагается изъять также из средств, предназначенных на выплату окладов военным, а более трёх с половиной миллиардов – из средств на капитальное строительство.