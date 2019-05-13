СМИ: полковника ФСБ арестовали за взятки в особо крупном размере

По подозрению в получении взятки в особо крупном размере арестован бывший заместитель начальника управления капитального строительства Федеральной службы безопасности России, полковник Анатолий Наумов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Недавно суд продлил ему срок ареста.

По версии следствия, Наумов получил от бывших руководителей компании, которая строила дома для сотрудников ФСБ в Сочи, Михаила Лягина и Андрея Симонова более семи миллионов рублей за покровительство.

Следователи считают, что застройщики давали Наумову взятки, чтобы избегать проверок. В результате Лягин и Симонов похитили почти 400 миллионов рублей. Они были арестованы и осуждены. Находясь в колонии, они дали показания на полковника ФСБ.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России подтвердило изданию, что Анатолий Наумов находится под следствием, но от комментариев по делу воздержались. При этом источник "Коммерсанта" отметил, что на причастность к взяточничеству проверяется еще целый ряд бывших и действующих сотрудников управления капитального строительства ФСБ.