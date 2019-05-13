Саудовская Аравия заявила о диверсии против двух её танкеров

Саудовская Аравия утверждает, что два её нефтяных танкера были в числе судов, которые в воскресенье подверглись атаке у побережья Объединённых Арабских Эмиратов.

Как минимум четыре судна, находившиеся в море неподалёку от порта Фуджейра - одного из крупнейших в мире - в воскресенье подверглись нападениям, в результате которых им были нанесены повреждения. О жертвах не сообщается, как и о разливе нефти. Подробности инцидента остаются неизвестными - неясно, в частности, что именно произошло, шла ли речь о взрывах. Также неизвестно, какому государству принадлежали два других судна.

Власти ОАЭ заявили, что начали расследование.

Саудовская Аравия назвала случившееся "диверсией" и попыткой дестабилизировать мировой рынок энергоносителей. Эр-Рияд пока не высказал подозрений в чей-либо адрес. Ранее, однако, Саудовская Аравия неоднократно обвиняла Иран в стремлении подорвать её позиции на мировом рынке нефти. Инцидент произошёл на фоне очередного обострения ситуации вокруг Ирана. Соединённые Штаты ужесточили нефтяное эмбарго против него, а также направили в район Персидского залива авианосец и дополнительные бомбардировщики. Иран же заявил о приостановке выполнения им ряда положений "ядерной сделки". Как ожидается, ситуацию вокруг Ирана будет обсуждать госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник в Брюсселе и во вторник - в Сочи.